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        Haberler Objektife Takılanlar Aleyna Tilki: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki: Çok üzgünüm

        Şarkıcı Aleyna Tilki, bayramın birinci gününde KKTC'de sahne aldı. Tilki, Volkan Konak'ın vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:14
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        "Çok üzgünüm"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Tilki, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu.

        Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı. Aleyna Tilki, sahneden iner inmez kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Volkan Konak için soluğu Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde aldı.

        Aleyna Tilki; "Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından birisini kaybettik. Yakın zamanda beraber şarkı söylemek nasip olmuştu. Hem meslektaşım olarak hem Karadeniz’e yüreğini bu kadar dokunduran ve tüm ülkeye içtenliğini yaşanmışlığını, varoluşunu sahnelerde aktaran bir insanın sahnede kaybetmesi, çok üzgünüz. Çok büyük bir sanatçı. Ben Karadenizliyim anne tarafından o topraklar çok büyük bir sanatçı kaybetti" dedi. Aleyna Tilki, açıklamaları esnasında ağlamamak için kendisini zor tuttu.

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        #Aleyna Tilki
        #volkan konak
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