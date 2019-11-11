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Aleyna Tilki çömlek yaptı

DHA

Turistik gezi için Kapadokya'ya giden Aleyna Tilki, çömlek yaptı. Çömlek yaparken hatıra fotoğrafı çekinen Tilki, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'daki tarihi mekanları gezdi

aleyna tilki

DHA'nın haberine göre; genç yaşında kısa sürede sesiyle adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki turist oldu, soluğu Kapadokya'da aldı. 

Son zamanlarda tatil için yurt dışına çıkan genç popçu Aleyna Tilki bu sefer Türkiye'nin turistik şehirlerinden biri olan Kapadokya'ya gitti.

Aleyna Tilki, turistik gezi için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Kapadokya bölgesine geldi. Çarşı içindeki bir seramik işletmesini ziyaret eden Tilki, burada çömlek yaptı. Çömlek yaparken hatıra fotoğrafı çekinen Tilki, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'daki tarihi mekanları gezdi.

 

 

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