Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için marş
Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele veren Filenin Sultanları için marş yazdı
Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Filenin Sultanları için yazdığı 'Sultanım' adlı marşı kaleme alıp seslendirdi.
Tilki, son dönemde aldıkları başarılarla adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı için seslendirdiği marşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
24 yaşındaki şarkıcı, yapmış olduğu paylaşımda; "Hayranlıkla izlediğimiz Filenin Sultanları'na sevgimi gururumu anlatmak çok derin ve anlamlıydı. Yolunuz açık olsun. Sizinle gurur duyuyoruz!" notunu düştü
Fotoğraflar: DepoPhoto