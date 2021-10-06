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Aleyna Tilki'den 'Real Love'

Aleyna Tilki'nin dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Dillon Francis'le güçlerini birleştirdiği şarkısı 'Real Love' çıktı

Aleyna Tilki'den 'Real Love' - Magazin haberleri
Aleyna Tilki'den 'Real Love'
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HABERTURK.COM

Aleyna Tilki, dünyanın en önemli müzik şirketlerinden Warner Music'le yurt dışı çalışmaları için anlaşmasının ardından yeni şarkısı "Real Love"ı yayınlandı. Tilki , Amerikalı dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Dillon Francis'in yeni çıkan "Happy Machine" albümünde söylediği 'Real Love' şarkısının yayınlanmasıyla gündemin ilk sıralarına oturdu.

Dilon Francis'in geçtiğimiz haftalarda Beyond Wonderland festivali sahnesinde seyirci ile paylaştığı ve o geceden beri dünyanın her yerinden birçok müzikseverin merakla beklediği 'Real Love' adlı şarkı, ünlü şarkıcının adını yurt dışında duyurduğu şarkısı oldu.

'HAPPY MACHINE'DE YER ALAN TEK TÜRK ŞARKICI!

Aleyna Tilki, büyük bir üne sahip olan Dillon Francis'in house /pop ağırlıklı çıkan 8 şarkılık "Happy Machine" albümünde yer alan tek Türk şarkıcı oldu. 'Real Love'ın Amerika'da ve Aleyna Tilki'nin isteği üzerine Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçakların arasında 14 saatte çekilen, nefes kesici görüntüler ve dans koreografileri ile dolu video klibini Amerikalı yönetmen Jake Wagner çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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