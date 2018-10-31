Aleyna Tilki ile Brooklyn Beckham'dan takibe takip!

16 yaşından beri müzik piyasasının içinde olan ve her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez 'yeni takipçisi' ile gündemde... Dünya futbolunun önemli isimlerinden David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, Instagram hesabından Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı. Aleyna'nın hamlesi için sosyal medyada 'takibe takip', 'Victoria bu işe ne diyecek?' yorumları yapıldı