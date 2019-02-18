Genç popçu Aleyna Tilki, hafta sonu bir AVM'de verdiği konser ile kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Alanı tam kapasite dolduran binlerce müziksever keyif dolu konserde müzik ziyafeti yaşadılar.

Programına sevilen parçalarından 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile başlayan Aleyna Tilki, birbirinden hit şarkılarıyla iz bırakan bir performansa imza attı. Konser boyunca muhteşem dansları ve sahne şovlarıyla göz dolduran Tilki, 7’den 70’e her yaş grubundan seyircinin olduğu konserde salonu dolduran binlerce kişiyi bir kez daha sesine ve kendisine hayran bıraktı.

Müzik listelerinde rekorlar kıran ‘Sen Olsan Bari’, ‘Cevapsız Çınlama’ ‘Yalnız Çiçek’ ve ‘Dipsiz Kuyu’yu izleyicileri ile hep bir ağızdan söyleyen Aleyna Tilki bir saate yakın sahnede kalarak şarkılarıyla doyasıya eğlendirdi.

DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 30’UNCU ŞARKI OLDU

'O sen olsan bari' isimli parçanın YouTube listelerinde dünyada en çok dinlenen 30'uncu şarkı olduğuna dikkat çeken Aleyna Tilki "Hepiniz benden aynı anda sevip aynı anda içimdeki olgunluğu hissedip bana ‘Aleyna baba' dediniz. Bu başarıyı elde etmeme vesile olduğunuz için size minnet borçluyum" dedi.

AVM konserlerinin sıcak atmosferini çok sevdiğini belirlen genç şarkıcı, “AVM'deki konserlerimi çok seviyorum. Biz bize oluyoruz o yüzden çok samimi buluyorum. Ama birbirimize doymuyoruz, tadımlık oluyor” diye konuştu.