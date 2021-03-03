"ASTROLOĞUM '25 ŞUBAT OLSUN' DEDİ"

Yeni parçasının çıkış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, "Astroloğum '25 Şubat olsun' dedi ama müzik listelerine girmesi için cuma günü çıkması gerektiği söylendi. Çok üzülerek cuma günü yayınlamaya karar verdik" dedi.

Müzik yeteneğini annesinden aldığını söyleyen Tilki, "Annem olmasaydı ben bu hayale inanmazdım, o çok inanıyordu. Babamın gölgesi yeter. Ailemi çok seviyorum" diye konuştu.