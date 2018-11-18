Aleyna Tilki: Nasıl konuşacağım bilmiyorum

Geçtiğimiz haftada Roma’da tatil yaparak İstanbul’a dönen Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yoğun geçen konser maratonu yorgunluğunu soğuk saunada -140 derecede yaklaşık üç dakika kalarak atan popçu, çıkışta muhabirlerin sorularına, "O kadar üşüdüm ki nasıl konuşacağım bilmiyorum. -140 derecede üç dakika kaldım, çok sağlıklı bir şey” dedi