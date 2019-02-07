Programına sevilen parçalarından 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile başlayan Tilki, gece boyunca kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye tam anlamı ile müzik ziyafeti sundu. Hayranlarından sık sık şarkılarında kendisine eşlik etmesini isteyen başarılı şarkıcı, gece boyunca sahnede dans ederek tempo tuttu.





"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ GERÇEK OLDU"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan ile düet yapan Aleyna Tilki, "En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp, beraber şarkı söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Muhteşem sahne enerjisiyle bir an bile olsa yerinde duramayan genç şarkıcı, performansı ile hayranlarından tam not aldı. Tilki, ziyaretçilerine dillere pelesenk olmuş şarkısı "Sen Olsan Bari" ile veda ederek alkışlar eşliğinde sahneden indi.