Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz

Giriş: 30.01.2019 - 07:59 | Güncelleme:  

Başarılı sanatçı Aleyna Tilki, ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Sahnesine 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla başlayan Tilki, "Amerika’dan sonra ilk konserimi veriyorum. Çok heyecanlıyım. İyi ki geldiniz, yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz" diyerek konserine devam etti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı sanatçı Aleyna Tilki, ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. 

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    Aleyna Tilki, sahnede stil danışmanı Oğuz Erel’in seçtiği Mehmet Korkmaz imzalı beyaz tüylü elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı.

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    "YOLCULUĞUMDA BANA ARKADAŞ OLUYORSUNUZ" 

    Sahnesine 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla başlayan Tilki, "Amerika’dan sonra ilk konserimi veriyorum. Çok heyecanlıyım. İyi ki geldiniz, yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz" diyerek konserine devam etti. 

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    Genç sanatçı, ’Dipsiz Kuyum’, ‘Yalnız Çiçek’ gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu, Neşet Ertaş, Dua Lipa, MFÖ gibi müziğin efsane isimlerinin eserlerine de sahnesinde yer verdi. 

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    7’den 70’e her yaş grubu seyircinin olduğu konserde salonu dolduran yaklaşık 3 bin kişi Aleyna Tilki'ye gece boyunca eşlik etti.

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  • 29Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 30Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 31Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 32Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 33Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 34Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 35Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 37Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 38Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 39Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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  • 40Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz - Magazin haberleri
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