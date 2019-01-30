Aleyna Tilki: Yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz

Başarılı sanatçı Aleyna Tilki, ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Sahnesine 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla başlayan Tilki, "Amerika’dan sonra ilk konserimi veriyorum. Çok heyecanlıyım. İyi ki geldiniz, yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz" diyerek konserine devam etti