Ali Balcı, İpek Karapınar'a evlilik teklifinde bulundu
Hamburg'da romantik bir tatil geçiren İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı'dan evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyada paylaşan oyuncu; "Evet" notuyla mutlu haberi duyurdu
Oyuncu İpek Karapınar, geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftten hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
Tatil için Almanya’nın Hamburg kentine giden çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Karapınar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Oyuncu, bir fotoğrafın altına; "Evet" notunu düşerek 27 Nisan 2025 tarihini ekledi. Bu romantik paylaşım, Karapınar’ın evlilik teklifi aldığını ortaya koydu.
İpek Karapınar’a meslektaşlarından da tebrik yağdı. İlayda Alişan, Sinem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Ebru Şahin, Celil Nalçakan ve Mine Tugay gibi ünlü isimler, paylaşıma mutluluk dileklerini ileten yorumlar yaptı.
Fotoğraflar: Instagram