Ali Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? ÖSYM eski başkanı Ali Demir bugün ÖSYM'ye yönelik düzenlenen FETÖ soruşturmasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de bulunuyor.

ALİ DEMİR'İN ÖSYM BAŞKANLIĞI'NDAN ALINMASI

2010 yılındaki KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda, kopya iddiaları üzerine görevinden istifa eden Ünal Yarımağan'ın yerine YÖK tarafından, Eylül 2010’da vekaleten ÖSYM Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ise 29 Mart 2011'de bu göreve asaleten atandı.

Sınav evraklarını imha etmekle suçlandı



Demir, asaleten göreve başladıktan kısa bir süre sonra 27 Mart 2011'de 1 milyon 700 bin kişinin girdiği 2011 YGS sınavının şifreli olduğu ortaya çıktı. Demir önce iddiaları reddetti, sonra “Şifre var ama kopya yok” dedi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan sınavda suç unsuru bulunmadığına hükümederek, takipsizlik kararı verdi.

Aynı sınava girecek 150 mahkûm adayın kitapçığında test hatalı basıldı. Diyarbakır’da sınava giren dört öğrencinin ise cevap anahtarı kayboldu. Bu öğrenciler için daha sonra özel bir sınav yapıldı.

29 Mayıs 2011'de yurtdışı yükseköğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavında tıp doktorluğu ikinci aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’i önceki yılın sorularıyla aynı çıktı. Sınav olayın ortaya çıkmasıyla iptal edildi.

İlerleyen yıllarda, 2010 ve 2011 yılındaki kopya iddiaları üzerine dönemin Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından 230 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Ali Demir soruşturma kapsamında ifade veren isimler arasındaydı.

Demir iddianamede 2010 KPSS soru kitapçıkları dahil, diğer sınavlarla ilgili evrakları imha etmekle suçlandı. Demir 2015’te verdiği ifadede dönemin Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’ınimha emrini verdiğini söyledi.

ALİ DEMİR KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Ali Demir 1959 yılında Konya'da doğdu. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1982 yılında mezun oldu. Doktorasını, İngiltere'deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi’nde yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirildi.

İTÜ’de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasında yer aldı. Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın ÖSYM Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından, ÖSYM Başkanlığı'na İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demir vekaleten görevlendirimiştir.

Tekstil alanında birçok projede danışmanlık yapmış ve TÜBİTAK’ta birçok proje yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.