        Haberler Dünya Ali Hamaney'den Donald Trump'a tepki | Dış Haberler

        Ali Hamaney'den Donald Trump'a tepki

        İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili açıklamasında "İran nükleer sanayiini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil böyle hayal edin." dedi.

        Giriş: 20.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:54
        Ali Hamaney'den Donald Trump'a tepki
        İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

        İran haber ajansı IRNA'ya göre Hamaney, uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirdi.

        Hamaney, "(ABD Başkanı) İran nükleer sanayisini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil böyle hayal edin. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki bir ülkenin nükleer sanayisine ilişkin ‘olmalı’ ya da ‘olmamalı’ diye karar veriyorsunuz, İran'ın nükleer sanayisi ABD’yi ne ilgilendirir? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur. "dedi.

        Trump'ın "bölgeye barış getirdiğine" yönelik sözlerine değinen Hamaney, "Savaşları siz başlatıyorsunuz. ABD terörle birlikte savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Öyle değilse, bölgede bu kadar ABD üssü ne için var?" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, son İsrail ve Mısır ziyaretlerinde İran aleyhine açıklamalarda bulunmuştu.

        İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın aracılar üzerinden ABD ile mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak bu temasların resmi müzakereler olarak yorumlanmaması gerektiğini belirterek, ABD'nin "aşırı taleplerini" sürdürmesinin yeni müzakerelerin önünde engel oluşturduğunu söyledi.

        Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Mısır'ın İran ile ABD arasında yeni bir arabulucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığı yönündeki bir soru üzerine Bekayi, İran ile ABD arasında aracılar üzerinde temasların devam ettiğini ancak bunun müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildiği anlamına gelmediğini belirtti.

        İki tarafın da birbirinin haklarına saygı duyması gerektiğini söyleyen Bekayi, müzakerelerin eşit şartlar oluşmadan şekillenmeyeceğini kaydetti.

        ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'dan telefon aldığı" yönündeki iddiasının sorulması üzerine Bekayi, "Aracılar üzerinden temaslar yapılıyor. Şu anda müzakere aşamasında değiliz. (ABD'nin) Aşırı beklenti ve talepleri devam ettiği sürece müzakere ve uzlaşı zemini olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Bekayi, İran'ın çıkarlarını ve haklarını dikkate alan "makul bir diyaloğa" hazır olunması halinde ABD ile nükleer müzakerelere açık olduklarını söyledi.

