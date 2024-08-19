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        Haberler Gündem Politika Ali Koç'tan CHP, MHP ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret | Son dakika haberleri

        Ali Koç'tan CHP, MHP ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Koç, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koç ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:22
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        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

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        Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

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        Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

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        Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

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        Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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        MHP'YE ZİYARET

        Ali Koç, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

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        Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

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        Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

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        Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

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        BAKAN YERLİKAYA, ALİ KOÇ'U KABUL ETTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

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        GÖZTEPE MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

        Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atılmıştı.

        Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenilmişti.

        İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Fatih Özkan isimli bir kişiden aldığı darbeyle yere düşmüştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe dönmüştü.

        Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

        Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına almıştı.

        Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

        #Ali Koç
        #Özgür Özel
        #fenerbahçe
        #CHP
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