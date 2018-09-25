Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7 puana, Beşiktaş ise 11 puana yükseldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından locasından hareket ederek kendisini çağıran sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.

Sporx'in haberine göre kendisine forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın "Başkanım bir el at takıma" sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen "Başkanım bir el at" sözlerine cevap veren Koç, "Çok insafsızsınız ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsade edin biraz" dedi.

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