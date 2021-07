Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, basın toplantısı düzenliyor.

ALİ KOÇ: Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çubukluyla bütünleşmiş, duruşuyla, Fenerbahçe tarihinin bana göre en efsane kalecisi olmuştur. 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa kazanmış. Volkan'ın futbolcu kariyerine veda ettikten sonra futbol dünyasında çok iyi bir hoca olmak istediği için ilk adımlarını yine Fenerbahçe'de attı. 2 sezon yardımcı antrenörlük yaptı. Volkan'la görüşme yaptık, hocamızla görüşme yaptık. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından mutluluk duyacağını söyledi. Volkan bir müddet ayrılmak istediğini, kendi ayakları üstünde durmak istediğini ifade etti. Biz bu planını saygıyla karşıladık. Ben biraz daha pres yaptık. İyi kadromuz var, daha tecrübe kazan dedim. O kendine has özgüveniyle bir tarih verdi, o tarihte hoca olarak Fenerbahçe'ye döneceğim dedi. İddialı bir tarih. Saygıyla karşıladı. Volkan benim için zor bir veda. 19 yaşından beri onu tanıyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Kulübümüzün kapısı her zaman kendisine açıktır. Onun yuvası burasıdır. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok iyi duruş sergilemiştir. 3 Temmuz'da da dimdik ayakta duran futbolcularımızdan birisidir.

VOLKAN DEMİREL: Teşekkür ederim başkanım. Her şeyi anlattınız, bana çok söz kalmadı. Size çok teşekkür ediyorum. Çok futbolcular, çok teknik direktörler geldi. Hepsi için basın toplantısı düzenlendi. İlk kez böyle bir durum var. Bu bana ne kadar değer verdiğinizi hissettirdi. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür edecek çok insan var. 20 yıl önce buraya geldiğimde delikanlı, ne yapacağını bilmeyen biri vardı. Şimdi 40 yaşında ne yapacağını bilen biri var. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla yoluma devam etmeye çalışacağım. Başkanıma bunu söylediğimde bana kalmamı istediğini söyledi. Ben geçen sezon sonunda bu kararı vermiştim. 2 sezondur Fenerbahçe'de çalıştım antrenör olarak. Ersun Yanal hocamın ekibiyle başlayıp son haftalarda Emre ile birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. 2. sezonda Erol Bulut hocamla çalıştık, yine son dönemde Emre ile beraber çalıştık. Artık kendimin bir şeyler yapabileceğimi hissettim. Vitor Pereira gelmeden önce 3-4 gün takımla çalıştık. Zeki hocama, Fatih hocama teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf var, niye yok dediler. Sivil kıyafetle olduğum için girmedim. Artık ayrılma zamanının geldiğini düşündüm. Çok heyecanlıyım, ilk geldiğimde de heyecanlıydım. Önümüzde çok güzel bir kariyerimin olacağını düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum, asıl Fenerbahçe'nin emektarlarına teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatıma dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için bir ayrılık değil, bir ara vermek, umarım tekrar bir araya geleceğiz.

