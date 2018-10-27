Ali Koç’tan 25. yılını tamamlayan üyelere plaket

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda 25 yılını dolduran üyelere plaket verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından taktim edilen plaketleri 25 yılını dolduran üyeler ve yakınları teslim aldı. Plaket töreni sırasında Ali Koç ve üyeler fotoğraf çektirdi.

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