Alianza Lima - Comerciantes Unidos rakamlar

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Alianza Lima, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. Alianza Lima 12 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Comerciantes Unidos 5 puanda ve 15. sırada. Alianza Lima son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 453. İddaa'da Alianza Lima kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Comerciantes Unidos kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Alianza Lima son hafta oynanan Universitario maçında 1-3 kazandı.

Comerciantes Unidos, UTC Cajamarca karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Alianza Lima, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.

Comerciantes Unidos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Comerciantes Unidos, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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