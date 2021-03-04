"EŞİM KIZGIN DOĞDU!"

Yaptığı bu paylaşımların, ayrılmak üzere olduğu kocasını kızdırma ihtimalinin de bulunduğunu belirten Alice Evans, "Biliyorum, kızacak. O her zaman kızgındır, kızgın doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Evans, kırık kalp simgesi yer alan bir başka gönderisinde kendisine ve kocasına bunların olabileceğini hiç düşünmediğini ifade etmişti.