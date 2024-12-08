Oyunculuk dünyasında yıldızı her geçen gün daha da parlayan Alisa Sezen Sever, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.Genç oyuncunun özel hayatı ve kariyerindeki dönüm noktaları izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, hangi başarılarla adından söz ettirdi? İşte kariyer yolculuğuna dair tüm bilinmeyenler…