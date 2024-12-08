"Bahar" dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever kimdir?
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülünü kazanan Alisa Sezen Sever, yeteneği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşında dizi sektöründe adından sıkça söz ettiren Sever, oyunculuk kariyerindeki hızlı yükselişi ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Sever'in hayatı ve projeleri merak konusu oldu. Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte genç yıldızın kariyerine dair tüm detaylar…
Oyunculuk dünyasında yıldızı her geçen gün daha da parlayan Alisa Sezen Sever, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.Genç oyuncunun özel hayatı ve kariyerindeki dönüm noktaları izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, hangi başarılarla adından söz ettirdi? İşte kariyer yolculuğuna dair tüm bilinmeyenler…
ALİSA SEZEN SEVER KİMDİR?
Alisa Sezen Sever, 1 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dikkatleri üzerine toplayan Alisa Sezen Sever, ilk olarak 2022 yılında Show TV’nin 'Sipahi' isimli dizi ile kendini tanıttı.
"Sipahi" dizisinde Ece karakterini canlandıran yetenekli oyuncu daha önce "Muhteşem Yüzyıl", "Güllerin Savaşı", "Evli ve Öfkeli", "Sahipli", "Keşke Hiç Büyümeseydik", "Tozkoparan İskender" gibi yapımlarda yan rollerde yer almıştır. Şimdilerde Show TV’nin sevilen dizisi Bahar'da Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve gelecek vadeden performansıyla Türk dizi sektöründe adından söz ettiriyor.
Fotoğraflar: Instagram