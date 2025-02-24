Alişan: 30 yaş göçtüm

Cuma günü Antalya'ya giden, içinde Alişan'ın da bulunduğu uçak, hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı. Bu durumla ilgili esprili bir paylaşımda bulunan şarkıcı, yüzüne yaşlandırma efekti uyguladı.

Ünlü şarkıcı, fotoğrafına "Çok şükür cuma saat 12'de başlayan Antalya yolculuğum (9 buçuk saatte geldik) 1 buçuk saat sonra İnşallah istanbul havalimanı, akabinde 11 gibi evde olursam, sonlanacak. Bu yolculuk beni hale getirdi. Fırtına, kar derken 30 yaş göçtüm" notunu düştü.