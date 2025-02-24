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        Haberler Magazin Alişan: 30 yaş göçtüm - Magazin haberleri

        Alişan: 30 yaş göçtüm

        Alişan'ın normal şartlar altında 1 saat sürecek olan Antalya yolculuğu hava muhalefeti nedeniyle 9.5 saat sürdü. Bu durum ile ilgili espri yaparak yüzüne yaşlandırma efekti uygulayan şarkıcı; "Yolculuk beni bu hale getirdi. Fırtına, kar derken 30 yaş göçtüm" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 08:11 Güncelleme: 24.02.2025 - 08:11
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        "30 yaş göçtüm"
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        Cuma günü Antalya'ya giden, içinde Alişan'ın da bulunduğu uçak, hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı. Bu durumla ilgili esprili bir paylaşımda bulunan şarkıcı, yüzüne yaşlandırma efekti uyguladı.

        Ünlü şarkıcı, fotoğrafına "Çok şükür cuma saat 12'de başlayan Antalya yolculuğum (9 buçuk saatte geldik) 1 buçuk saat sonra İnşallah istanbul havalimanı, akabinde 11 gibi evde olursam, sonlanacak. Bu yolculuk beni hale getirdi. Fırtına, kar derken 30 yaş göçtüm" notunu düştü.

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        #alişan
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