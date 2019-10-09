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HaberlerMagazinAlişan: Ben 15 ay askerlik yaptım - Magazin haberleri

Alişan: Ben 15 ay askerlik yaptım

Bir takipçisi, Alişan’ın askere gitmemek için Tepecikspor’da futbolcu olduğunu iddia edince ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi

Alişan

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Alişan’a takipçisinden gelen yanıt sosyal medyayı salladı.

"PARA İLAÇ GİBİ GELMİŞTİ"

Tepeciksporlu olduğunu ifade eden takipçisi, Alişan’a askerden kaçmak için Tepecikspor’a para vererek lisanlı futbolcu olduğunu hatırlattı: “Tepecikspor taraftarları olarak seninle gurur duyuyoruz abi! Askerden kaçmak için cebinden bize verdiğin para ilaç gibi gelmişti”

"ŞEREFTİR BENİM İÇİN"

Bu durum karşısında sessizliğini bozan Alişan Twitter hesabından askerlik fotoğrafını paylaşarak şu satırları yazdı: “ Ülkeme, küstahlık yapan,aşağılayan kovboya 2 satır yazdım diye burada linç yemekte şereftir benim için:) He askerlik konusuna gelince ben 15 ay Ankara’da Armoni Mızıkasında askerlik yaptım... Ve üstelik tecil hakkım olduğu halde yaptım... Ben dün olduğu gibi, bugün de,yarın da, Bayrağımın, Ülkemin, Askerimin ve Devletimin yanında olacağım... Allah ordumuzun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun”

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