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        Alişan: İyi ki benim kardeşim olmuşsun

        Alişan, 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü duygusal bir mesajla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:20
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        "İyi ki benim kardeşim olmuşsun"
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        Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.

        Alişan, kardeşinin doğum gününde duygularını dile getirdi. Sosyal medya hesabından kardeşiyle yer aldığı bir fotoğrafını yayımlayan Alişan; "Bugün günlerden sensin kardeşim. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. Birlikte yapacağımız yarım kalan, 'keşke' dediğim o kadar çok şeyimiz var ki... Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum. İyi ki doğmuşsun,iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um" ifadelerini kullandı.

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        Selçuk Tektaş, yaşasaydı 45 yaşında olacaktı.

        "PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

        Alişan, kardeşinin hayatını kaybetmesinden sonra çok sarsıldığını ve bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını söylemişti.

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        #alişan
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