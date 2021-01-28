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2019'un şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına alan ve ikinci kez baba olmak için gün sayan sanatçı Alişan, dün Demet Akalın ile birlikte sunduğu programın ardından kuliste kurşun döktürdü.

Çok fazla nazara geldiğini ifade eden Alişan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan şarkıcı, gönderisine, "Gözünüz çıksın" notunu düştü.

"VÜCUDUMDA MORARMALAR OLDU"

Alişan, iki yıl önce başından geçen talihsiz bir olayı ilk kez açıklamıştı. 44 yaşındaki şarkıcı, eşinin oğluna hamile olduğu dönemde göbeğindeki yağları aldırmak istediği için liposuction ameliyatı olduğunu söylemişti.

Bunun sonucunda ölümden döndüğünü belirten Alişan, yaşadığı zor günleri şu şekilde anlatmıştı:

Dün itibariyle davam açıldı. İki yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Ağabey, sana liposuction yapalım. Bir ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. İki sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil. Ameliyattan sonra bir gün hastanede kaldım ve iki gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık...

"DENİZE TİŞÖRT İLE GİRİYORUM"

İki gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp, sorduğumda bana 'Normaldir bunlar. Bir ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. Bir ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım. Çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. İki yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var.

"GÖBEĞİMDE HALA YANIK İZLERİ VAR"

Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan iki ay sonra karnımda su toplamaları oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. Beş ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var.

Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış, şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup, geçen sene tekrar ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için açıklama gereği duydum. Hem de hukuki yollara başvurdum maddi ve manevi olarak...