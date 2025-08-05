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        Haberler Gündem Alkollü gurbetçinin ehliyetine el konuldu

        Alkollü gurbetçinin ehliyetine el konuldu

        Aksaray'da alkol denetimi yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı otomobil sürücüsü 0.64 promil alkollü çıkarken, ehliyetine el konulan sürücü polis memuruna, "Sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:34
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        Alkollü gurbetçinin ehliyetine el konuldu
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        İHA'nın habeine göre; olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Hollanda plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol metre üfleten polis memuru Mustafa A. (46) isimli sürücünün 0.64 promil alkollü olduğunu tespit etti.

        Yasal sınırı 0.50 olan promil değerini aşan sürücüye cezai işlem uygulanırken, araçtan indirilen sürücü işlemler için polis otosu bayına alındı. Gurbetçi şahsın ehliyeti elinden alınırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen sürücü polis memuruna ehliyetine el koyamayacağını söyledi. Türkiye’ye tek başına geldiğini ifade eden Mustafa A., polis memurunun defalarca çözüm üretmesine rağmen, "Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım. Ben gurbetçiyim.

        Düğüne geldim, 2 tane bira içtim. Hepsi bu. Araç sorun değil. Ehliyetsiz ben bu ülkeyi çıkamam ki. 6 ay ben burada nasıl duracağım ki. Yalnızım ben, kiminle çıkacağım bu ülkeden. Sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın. Ben yurt dışındayım. Tamam, cezam ne ise öderim" dedi. Uzun süre dil dökse de ehliyetinin alıkonulmasında kurtulamayan sürücünün Hollanda ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesildi. Araç ise uygulama noktasına çağırılan bir yakınına teslim edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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