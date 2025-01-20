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        Haberler Gündem Alkollü kamyon sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı 3 yaralı

        Alkollü kamyon sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı 3 yaralı

        Düzce'de alkollü kamyon sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:54
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        Kırmızı ışıktaki araca çarptı
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        Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek Toki kavşağında meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Ercan Tok idaresindeki hafriyat kamyonu, aynı istikamete gitmekte olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Ebubekir Kaplanbaba idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç hurdaya dönerken kazada sürücüler Ercan Tok, Ebubekir Kaplanbaba ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emircan Yanık yaralandılar. Hafif yaralı olan kamyon sürücüsü Ercan Tok’un yapılan alkol muayenesinde 3 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

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        #düzce
        #alkollü sürücü
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