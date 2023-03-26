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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 46 yaşındaki alkollü sürücü Gani E.'nin kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
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DHA

Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Gani E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne savruldu.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Doğan O. (25), Ebru A.(28), Dilek U.(25) ile Selin O. (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yapılan testte Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gani E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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