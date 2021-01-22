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Allame, "Toprak" ile dönüyor

Allame, dinleyicinin uzun zamandır heyecanla beklediği "Toprak" şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor. Bugün yayınlanan şarkının söz, müzik ve düzenlemesi de Allame imzası taşıyor

Allame,
Allame, "Toprak" ile dönüyor
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HABERTURK.COM

Bir aşk şarkısı olmasının yanı sıra uçsuz bucaksız bir yolculuğun da hikayesi olan "Toprak" için Allame, "Bence insanın varoluş sürecini, temas ettiği yer küreyle, yani toprakla ilişkilendirmeliyiz. Son dönemde değişen rutinlerimizle aslında toprakla bağımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlamakta yarar var" dedi.

Allame'nin "Toprak" şarkısı, diğer yandan da yaklaşan albümün ayak seslerini taşıdı. Yakın zamanda yayınlayacağı albümün de müjdesini veren başarılı sanatçı, yarattığı dünyanın rengini de bu single ile birlikte aktardı.

Allame'nin "Toprak" teklisi, bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği ve büyük ilgi çekecek klibi de sanatçının YouTube kanalında yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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