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Alman ordusunda 'Puma' krizi: Resmen askıya alındı

Almanya'nın, bir tatbikatta ortaya çıkan ciddi teknik sorunlardan sonra Puma tipi zırhlı muharebe aracı alımını askıya aldığı bildirildi.

Alman ordusunda 'Puma' krizi: Resmen askıya alındı - Haberler
AA

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin’de yaptığı açıklamada, aracın sağlam olduğu kanıtlanana kadar ikinci parti alımının olmayacağını söyledi.

Puma ile ilgili gelen eleştirilen haklı olduğunu dile getiren Lambrecht, “Askerlerimiz, silah sistemlerinin çatışmalarda da sağlam olduğuna güvenebilmelidir. NATO, 'Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nde' (VJTF) görevimizi yerine getireceğimiz konusunda bize güvenmeyi sürdürebilir." dedi.

Lambrecht, VJTF hazırlıklarında Marder tipi zırhlı araçların kullanımını da planladıklarını, bunun ne kadar akıllıca olduğunun görüldüğünü kaydederek, Puma tipi zırhlı muharebe araçlarının arızalanmasının kendileri için “büyük bir darbe” olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Helmbold da Lambrecht’in bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn ve diğer komutanlarla görüştüğünü ifade etti.

Helmbold, Almanya’nın 1 Ocak'tan itibaren VJTF’deki yükümlüğünü planlandığı gibi yerine getireceğini, bunun Marder tipi zırhlı savaş araçlarıyla yapılacağını kaydetti.

Alman askerlerinin 18 Puma tipi zırhlı muharebe aracıyla yaptığı bir tatbikatın ardından araçlarda ciddi teknik sorunlar meydana geldiği bildirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Zorn da Pumaların yeniden göreve hazır olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Silah endüstrisinin uzmanlarıyla bu konuda ivedilikle hasar tespitine başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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