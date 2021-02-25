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HaberlerDünyaÜÇÜNCÜ DALGA| Almanya Başbakanı'ndan son dakika açıklama
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'den koronavirüs salgınında korkutan üçüncü dalga açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir toplantıda yaptığı açıklamada Almanya'nın koronavirüs salgınında üçüncü dalganın içinde olduğunu söyledi. Merkel, kısıtlamaların tedbirli bir şekilde kaldırılmaması halinde tekrar kapanmanın söz konusu olacağını belirtti.

ÜÇÜNCÜ DALGA| Almanya Başbakanı'ndan son dakika açıklama
Merkel'den kritik 3. dalga açıklaması!
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Reuters / HABERTURK.COM

Reuters haber ajansının iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın salgında üçüncü dalgada olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel'in "Şimdi üçüncü dalgadayız" dediğini aktaran kaynaklar, önlemlerin kademeli ve dikkatli bir şekilde hafifletilmesi konusunda uyardığını ifade etti.

Gerekli olmayan tüm işletmelerin ve sınırların kapatılması, koronavirüsün daha bulaşıcı türünün tespit edildiği Avusturya ve Çek Cumhuriyeti sınırındaki kontroller Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayılarının azalmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Aşı uygulamasının yavaş ilerlemesi büyük risk oluşturduğu, tespit edilen hızlı yayılan mutasyonların Almanya'da, kısıtlamaların herhangi bir şekilde hafifletilmesini daha da zorlaştırabileceği belirtildi.

"İNİŞ VE ÇIKIŞLARI GÖZE ALAMAYIZ"

Merkel katılımcılara hayatın normalleşmesini çok istediğini, tekrar kapanmak zorunda kalmamak için kısıtlamaların çok dikkatli bir şekilde kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "İniş ve çıkışları göze alamayız" dedi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, hızlı testleri daha erişilebilir hale getirmenin ve test kapasitesini artırmanın normal hayata dönüş için imkan sağlayacağını söyledi.

TEDBİRLER 7 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

Almanya'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatıldı.

Şansölye Merkel, kendisinin okulların 1 Mart’ta açılmasından yana olduğunu ancak federal bir sistemi bulunan Almanya'da bu konunun eyaletlerin yetkisinde olduğuna dikkati çekerek, okulların ve kreşlerin açılmasına ilişkin kararın eyalet yönetimlerinin vereceğini yinelemişti.

Berberlerin ve kuaförlerin ise 1 Mart’ta açılacağını bildiren Merkel, bu tarihe kadar son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 50 civarına düşmesini beklediklerini söyledi.

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