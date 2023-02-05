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Almanya Başbakanı Scholz duyurdu: Avrupa dışı ülkelerden 6 milyon ek işçiye ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Scholz, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte ülke genelinde yaşanan işçi sıkıntısına ilişkin soruyu yanıtladı. Scholz, bu sorunu çözmek için ülke içinde bazı tedbirler aldıklarını ancak bunların yeterli olmayacağını belirterek, "2030'a kadar Alman işgücü piyasasında 6 milyon ek işçiye ihtiyacımız var." dedi

Almanya Başbakanı Scholz duyurdu: Avrupa dışı ülkelerden 6 milyon ek işçiye ihtiyacımız var
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bild gazetesine verdiği demeçte Alman işgücüne katkı sağlaması için 2030'a kadar 6 milyon ek işçi alacaklarını açıkladı.

Alman Bild gazetesine konuşan Scholz, "Ülke genelinde her yerinde işçi sıkıntısı var. Vasıflı çalışanları nereden bulacaksınız?" sorusunu yanıtladı.

2030'a kadar Alman işgücü piyasasında 6 milyon ek işçiye ihtiyaçları olduğunu belirten Scholz, "Bunu yapmak için bir dizi önlem almamız gerekiyor: Çalışan anne ve baba sayısını artırabilmemiz için küçük çocuğu olan ebeveynlere destek olmamız gerek. Ayrıca 50'li yaşlarının ortalarında işini kaybedenler de iyi maaşlı bir iş bulma şansına sahip olacak." dedi.

"AVRUPA DIŞI ÜLKELERDEN UZMANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Bu tedbirlerin yeterli olmayacağını belirten Scholz, "Tüm bunlar tek başına yeterli olmayacak, Avrupa dışı ülkelerden de uzmanlara ihtiyacımız var. Bunun için en modern göçmenlik yasasını oluşturuyoruz. Bu yıl bitmeden gerekli maddeleri çıkaracağız. Almanya'da çalışan insan sayısının ve dolayısıyla ekonomimizin büyüme oranlarının artacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Scholz, bu yanıtın ardından gelen "Daha fazla göç olursa, daha sıkı sınır dışı politikalarından bahsedebilir miyiz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ülkesinde tehlike altında olduğunun garantisini veremeyenler anavatanlarına geri dönmeli. Bunun ön koşulu, anavatanların vatandaşlarını da geri almasıdır ancak bu genellikle sağlanmıyor. Artık bu sorunu büyük bir kararlılıkla çözmeliyiz. Karşılığında da bu ülkelerden uzmanların bize gelmesi için yasal kanalları açacağız."

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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