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Almanya, Çin'e Covid-19 aşısı gönderen ilk ülke oldu

Tüm dünyada etkisini hissettiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başından beri yerli üretim Covid-19 aşısı Sinovac'ı kullanan Çin'e ilk kez Almanya'dan aşı gönderiliyor

Almanya, Çin'e Covid-19 aşısı gönderen ilk ülke oldu
Salgının başından beri Çin'de bir ilk
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İHA

Covid-19 salgınının başından beri yerli üretim Covid-19 aşısı Sinovac'ı kullanan Çin'e ilk kez Almanya'dan aşı gönderiliyor.

Çin'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlanmasının ardından ülkede yeniden vaka sayıları artıyor. Salgının başlangıcından beri yerli üretim Sinovac aşısını kullanan Çin, ilk kez başka bir ülkeden Covid-19 aşısı kabul etti. Alman hükümeti yetkililerinden yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer iş birliği ile üretilen BioNTech-Pfizer aşılarının Çin'e teslim edilmek üzere yola çıktığı belirtildi. İlk olarak Alman vatandaşlarının yararlanması için gönderilen aşıların, isteğe bağlı olarak Çin vatandaşları için de kullanabileceği aktarıldı. Teslimat detayları ile ilgili ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı. Çin'de yaklaşık 20 bin Alman vatandaşının bulunduğu biliniyor.

SCHOLZ VE JINPING GÖRÜŞMÜŞTÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçtiğimiz ay Çin'i ziyaret etmiş, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin Başbakanı Li Keqiang ile bir araya gelmişti. Çok sayıda konunun ele alındığı görüşmelerde, Scholz’un heyetinde Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de yer almıştı. Şahin'in, Çin ziyaretine eşlik etmesi, Çin’de BionTech aşılarının kullanılmaya başlanmasına dair bir anlaşma yapılma ihtimalini de gündeme getirmişti.

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