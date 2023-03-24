Ver.di ve EVG tarafından yapılan açıklamada, toplu taşıma ve havalimanları da dahil olmak üzere işverenlerle daha iyi ücret için kampanyanın bir parçası olarak 26 Mart Pazar gece yarısından 27 Mart Pazartesi günü tüm gün greve gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.