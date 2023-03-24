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Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

Alman sendikalar, ulaştırma sektöründe çalışanları daha iyi ücret talebiyle 27 Mart'ta 1 günlük toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı

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AA / HABERTURK.COM
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için ulaştırma sektöründe çalışanları 27 Mart'ta 1 günlük toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Ver.di ve EVG tarafından yapılan açıklamada, toplu taşıma ve havalimanları da dahil olmak üzere işverenlerle daha iyi ücret için kampanyanın bir parçası olarak 26 Mart Pazar gece yarısından 27 Mart Pazartesi günü tüm gün greve gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Açıklamada, grev çağrısının, müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından geldiği ifade edilerek, “Ver.di üyeleri daha fazla para, işlerine saygı ve takdir için grev yapıyor.” denildi.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçilerin Kovid-19 salgını sırasında ve o zamandan beri her gün kamu altyapısını zor koşullar altında çalışır durumda tuttuklarını belirterek, işçilerin bunun için genellikle düşük ücretler aldığını belirtti.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Werneke, "Bu nedenle, yüksek enerji fiyatları ve artan gıda fiyatları, özellikle ulaşım sektöründeki çalışanları sıkıntıya sokuyor. Şimdiye kadar işverenlerin teklifleri durumu iyileştirmedi." dedi.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) Başkanı Martin Burkert ise "Daha fazla gerginlik istemiyoruz. Pazarlık edilebilir bir teklif istiyoruz." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    SENDİKALARIN TALEPLERİ

    Verdi sendikası, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere ediyor. EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Ver.di sendikası Ver.di ve kamu sektörü çalışanları için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    EVG ve Verdi sendikalarının ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 27 Mart’ta toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Grevden uzun mesafeli, bölgesel ve yerel ulaşımın yanı sıra havaalanları ve otoyol şirketleri de etkilenecek.

     

     
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

    Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, söz konusu grev nedeniyle 27 Mart'ta tüm demir yolu operasyonlarında "büyük bozulmalar" beklediğini bildirdi.
  • Almanya'da büyük grev hazırlığı: Ulaştırma sektörü çalışanları iş bırakacak!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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