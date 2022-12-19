Çalınan mücevherler bulundu: Değeri 1 milyar euro! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya'da Dresden kentindeki Grüne Gewölbe Müzesi'nden 3 yıl önce çalınan değerli eşyaların büyük bölümünün bulunduğu bildirildi. Çalınan mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtildi.

FOTO: DHA Dresden Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada Grüne Gewölbe Müzesi'nden çalınan eşyaların büyük bir bölümünün bu gece Berlin'de ele geçirildiği belirtildi.

FOTO: DHA Açıklamada, "İlk incelemede sonucunda, elmas setinden şapka dekorasyonu ve Polonya Beyaz Kartal Nişanı gibi birkaç parça da dahil olmak üzere 31 ayrı parça bulunmaktadır" denildi. Dresden polisi, ele geçirilen parçaların kente getirildiğini ve burada Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarından uzmanlarca inceleneceğini duyurdu.

FOTO:DHA Eşyaların güvenlik önlemleri alınarak Dresden'e götürüldüğü, bunların burada uzmanlar tarafından inceleneceği kaydedildi.