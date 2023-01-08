Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama şüphesiyle gözaltında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama şüphesiyle gözaltında

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, “radikal İslamcı motivasyonlu” bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama şüphesiyle gözaltında
BBC TÜRKÇE
polis arabaları Getty Images

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, “radikal İslamcı motivasyonlu” bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kuzey Ren-Westfalya polisi, yazılı açıklamada zanlının siyanür ve risinle “ciddi bir şiddet eylemi” planladığını belirtti.

Polis, zanlının Ruhr bölgesindeki Castrop-Rauxel’de bulunan evine baskın yaptı ve “zehirli maddeler” ele geçirdi.

Risin, çok zehirli bir biyolojik silah olarak değerlendiriliyor. Baskında zanlı dışında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Alman DPA haber ajansı, çok sayıda acil durum görevlisinin koruma giysileriyle olay yerinde olduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor ve zanlıların saldırı planlarında hangi aşamada oldukları henüz değil.

Almanya’da “devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi” suçlamasına altı ay ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor.

Almanya’da geçtiğimiz yıllarda çok sayıda radikal islamcı saldırı düzenlendi. 2016’da bir kamyonun Berlin’deki bir Noel Pazarı sırasında kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere Başbakanı Sunak, özel sağlık hizmeti alıp almadığını söylemeyi reddetti
BBC İngiltere Başbakanı Sunak, özel sağlık hizmeti alıp ...
Mikroplastikler topraktan gıdalara nasıl sızıyor?
BBC Mikroplastikler topraktan gıdalara nasıl sızıyor?
Nikola Tesla: Hayatımızı nasıl kolaylaştırdı?
BBC Nikola Tesla: Hayatımızı nasıl kolaylaştırdı?
Dünyadaki bütün buzullar erise ne olur?
BBC Dünyadaki bütün buzullar erise ne olur?
Prens Harry otobiyografisinde hangi iddiaları dile getirdi, kimleri suçladı?
BBC Prens Harry otobiyografisinde hangi iddiaları dile ...
Dünyada gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye yükseldi
BBC Dünyada gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ...
Brüksel saldırıları davası 'insan hakları ihlali' gerekçesiyle ertelendi
BBC Brüksel saldırıları davası 'insan hakları ihlali' ...
Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği geliyor
BBC Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği geliyor
İngiltere’de metal müzik grubu Iron Maiden’ın pulları basılıyor
BBC İngiltere’de metal müzik grubu Iron Maiden’ın pulları ...
Son dakika: Damar Hamlin komadan çıktı ve maçı kimin kazandığını sordu
BBC Damar Hamlin komadan çıktı ve maçı kimin kazandığını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.