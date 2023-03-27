Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Almanya'da İş Ortamı Güven Endeksi yükselişini beşinci aya taşıdı

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Güven Endeksi, son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan çalkantıya rağmen martta 93.3 puana yükselerek artışını beşinci aya taşıdı

Almanya'da İş Ortamı Güven Endeksi yükselişini beşinci aya taşıdı
AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 91,1 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, yüksek enflasyonun ekonomik beklentileri olumsuz etkilemesine ve son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan çalkantıya karşın bu ay 93,3 puana çıktı.

Art arda yükselişini beşinci aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi 91 puana gerilemesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 88,4'ten 91,2 puana, Mevcut Durum Endeksi de 93,9'dan 95,4 puana yükseldi.

'ALMAN EKONOMİSİ İSTİKRAR KAZANIYOR'

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde geleceğe yönelik beklentilerin iyileştiğini belirterek, "Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 91,1 puandan martta 93,3 puana yükseldi. Bu art arda beşinci ay yükselişi. Bu artış, öncelikle şirketlerin iş beklentileri tarafından desteklendi. Şirketler ayrıca mevcut işlerini biraz daha iyi olarak değerlendirdi.” ifadesini kullandı.

Fuest, “Bazı uluslararası bankalardaki türbülansa rağmen, Alman ekonomisi istikrar kazanıyor” dedi.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin düşüşünü sürdürmesi bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Öte yandan, Alman hükümeti de ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat malzemeleri sanayi, 2022'de 33,74 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İŞ-YAŞAM 2022'de 33,74 milyar dolarlık ihracat
Yemeksepeti’ne Yeşil Enerji Sertifikası
İŞ-YAŞAM Yemeksepeti’ne Yeşil Enerji Sertifikası
Dolar/TL, 19,09 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,09 seviyesinde
Reel Kesim Güven Endeksi martta 2,8 puan artarak 105,2'ye yükseldi
İŞ-YAŞAM Reel Kesim Güven Endeksi'nde yükseliş
DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı
İŞ-YAŞAM DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı
Türk çimento sektörünün üretim kapasitesi 119 milyon tona ulaştı
İŞ-YAŞAM Çimentoda kapasite 119 milyon tona ulaştı
First Citizens Bankası, Silikon Vadisi Bankasının mevduat ve kredilerini devralıyor
İŞ-YAŞAM First Citizens Bankası SVB'yi devralıyor
THY Lusaka uçuşlarını yeniden başlattı
İŞ-YAŞAM THY Lusaka uçuşlarını yeniden başlattı
Kapasite kullanım oranında düşüş
İŞ-YAŞAM Kapasite kullanım oranında düşüş
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda karışık seyir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.