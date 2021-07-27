Almanya'da bir fabrikada patlama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Almanya'nın Leverkusen kentinde, bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde Chempark Leverkusen adlı kimya fabrikalarının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi.

Yetkililer bölge civarından yaşayan insanların kapı ve pencerelerini kapalı tutmasını istedi.

Leverkusen Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Chempark Leverkusen'de daha önce bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İtfaiye ve hava araçları birlikleri bölgeye sevk edildi. Bölge sakinlerinin kapı ve pencereleri kapalı tutmaları isteniyor" denildi.