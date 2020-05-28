Almanya'da Türklerden sağlık çalışanlarına baklavalı teşekkür

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sultan Ahmet Camisi yetkilileri 310 doktor, 860 hemşire ve hasta bakıcının görev yaptığı Hellersen Şehir Hastanesine giderek, kendi elleriyle yaptıkları baklavaları çalışanlara teslim etti.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Göksal Üçüncü, Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Üçüncü ile din görevlisi Mustafa Taştekin baklavaları hastanenin müdiresi Dagmar Keggenhoff’a verdi.

Kadınlar Kolu Başkanı Üçüncü, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına moral vermek ve dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Üçüncü, "Hastane çalışanlarımızın bu zor günlerde onlarla dayanışma içinde olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Bizler de cami olarak onlara yalnız olmadıklarını bu şekilde belirtmek istedik. Bir nebze de olsa onları mutlu edebilmek adına böyle bir uygulama yaptık." dedi.

Hastane yöneticisi Keggenhoff ise "Bu zor süreçte hastane çalışanlarını desteklemeleri ve moral vermeleri bizi çok mutlu ediyor. Harika bir kampanya ve güçlü bir dayanışma örneği. Bu bizi gerçekten çok çok iyi motive ediyor. Cami topluluğuna bizleri düşündükleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.