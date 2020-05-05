Hapşırınca ne oluyor?

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Alman yargıçlar Avrupa Merkez Bankası'nın bazı adımlarının anayasaya aykırı olduğunu belirtti

Bloomberg'in haberine göre Almanya'da mahkeme Bundesbank'ın Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) 2.7 trilyon euroluk (2.95 trilyon dolar) varlık alım programa katılım için attığı bazı adımların anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Yargıçlar AMB'nin adımlarının Avrupa Birliği (AB) antlaşmalarıyla desteklenmediğine karar verdi. Söz konusu karar, parasal genişlemeyi kapsamakla birlikte, yeni Pandemi Acil Durum Alım Programı'nı kapsamıyor.

Alman yargıçlar AMB'ye varlık alım programını düzeltmesi için üç ay süre tanıdı. AMB'nin tartışmalı varlık alım programı, Alman mahkemesi için en azından davanın açıldığı 2015 yılından bu yana bir endişe kaynağı oldu.