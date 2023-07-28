Almanya'dan Mısır'a binlerce otomobil taşıyan gemide çıkan yangın sürüyor!

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Yetkililer, yangını etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli. Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.