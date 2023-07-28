Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Almanya'dan Mısır'a binlerce otomobil taşıyan gemide çıkan yangın sürüyor!

        Almanya'dan Mısır'a binlerce otomobil taşıyan gemide çıkan yangın sürüyor!

        26 Temmuz günü, Almanya'dan Mısır'a doğru hareket eden ve içinde yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıkmıştı. Hollanda'ya bağlı Ameland Adası'nda açıklarında çıkan yangın halen sürerken, yetkililer yangının günlerce sürebileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        26 Temmuz günü Almanya'dan Mısır'a içinde elektrikli otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıkmıştı.

        2

        Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. 

        3

        Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, yangının halen sürdüğünü ve söndürme çalışmaların günlerce sürebileceğini ifade etti. 

        4

        Yetkililer, yangını etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli. Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

        5

        Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.

         

         

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #hollanda
        #gemi yangını
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı