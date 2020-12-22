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HaberlerDünyaAlmanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması! - HABERLER
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması! - HABERLER
AA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." ifadesini kullandı.

Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan hükümeti, Avrupa Birliği liderler zirvesinde Doğu Akdeniz politikaları nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması teklifini masaya koymuş ancak bu öneri AB ülkelerinden kabul görmemişti.

Yunan hükümeti, ambargo kapsamında Almanya'nın Türkiye'ye ihraç ettiği deniz altı parçalarının ihracatının da durdurulmasını istemiş, Yunanistan medyası bu konuda Başbakan Miçotakis'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü öne sürmüştü.

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