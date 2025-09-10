Habertürk
        Almanya, EuroBasket'te yarı finalde!

        Almanya, EuroBasket'te yarı finalde!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale katılmaya hak kazandı.

        Giriş: 10.09.2025 - 23:47 Güncelleme: 10.09.2025 - 23:47
        Almanya, EuroBasket'te yarı finalde!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi.

        Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

        Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)

        Almanya: Schröder 20, Obst 10, Bonga 7, Theis 15, Wagner 23, Lo 11, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 8, Tristan da Silva 5

        Slovenya: Doncic 39, Nikolic 4, Hrovat 11, Muric 4, Krampelj 9, Prepelic 13, Radovic 4, Omic 7, Stergar

        1. Periyot: 21-32

        Devre: 45-51

        3. Periyot: 70-74

        Beş faulle çıkanlar: 35.04 Nikolic, 36.45 Omic (Slovenya), 36.15 Thiemann (Almanya)

