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Almanya harekete geçti: 2 milyon işçi alacak

2 milyon işçi alacak olan Almanya'da İçişleri Bakanlığı hazırladığı yeni yasa tasarısının detaylarını paylaştı. Açıklamada Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağı ve Almanca bilme zorunluluğunun kaldırılabileceği ifade edildi.

Almanya harekete geçti: 2 milyon işçi alacak
HABERTURK.COM

Almanya işçi açığını kapatabilmek için yasa tasarısı hazırlıyor. Yurt dışından 2 milyon kişiyi işe almanın kapısını aralayan yasa tasarısına göre işe girişte zorunlu tutulan 'dil şartı' da kaldırılabilecek.

Almanya'da salgının ardından ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle birçok sektörde sıkıntı yaşanıyor. Hükümet nitelikli iş gücü açığını kapatabilmek için pek çok çözüm yolu deniyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı bu hedefle Alman vatandaşı olmak isteyenlere ve Almanya'da çalışmak isteyenlere yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti. Almanya tasarı ile birlikte 2 milyon işçi alımı yapacak.

İHTİYAÇ DUYULAN MESLEK GRUPLARI

İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları da ayrıca açıklandı.

İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları arasında; hasta yaşlı ve çocuk bakımı, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, zanaatkar ve hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.

* Haberin görseli Unsplash ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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