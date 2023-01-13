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Almanya işçi arıyor: İşte puanlama sistemindeki kriterler

Alman yetkililer, işletmelerinin ülke genelinde yaklaşık 2 milyonluk bir işgücü açığı olduğunu ve boş pozisyonları doldurmakta zorlandıklarını söyledi.

Almanya işçi arıyor: İşte puanlama sistemindeki kriterler
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Almanya, başta yaşlanan nüfus nedeniyle olmak üzere yıllardır sanayi, konaklama, sağlık ve inşaat dahil olmak üzere çeşitli sektörde artan bir işgücü sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı, ancak durum son yıllarda COVID-19 nedeniyle daha da kötüleşti.

Alman Local.de'nin haberine göre Alman Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) Başkanı Achim Dercks düzenlediği basın toplantısında, araştırmacıların rapor için 22.000 Alman şirketiyle görüştüğünü ve yarısının işçi bulmakta zorluk çektiğini ifade etti.

Habere göre özellikle 'vasıflı işgücü' aranırken, sanayi sektöründeki şirketlerin yüzde 58'i insan gücü eksikliği bildiriyor.

Almanya'nın ekonomik gücünün simgesi olan otomobil endüstrisi (yüzde 65) dahil olmak üzere bu sektörlerdeki şirketlerin üçte ikisi de personel bulmakta sorun yaşadıklarını bildirdi.

DIHK, sorunu çözmek için yabancı işçilerin daha kolay işe alınması, bürokrasinin azaltılması, yaşlıların işgücü piyasasına daha fazla katılımı ve çalışanları elde tutmak için daha iyi iş-yaşam dengesi dahil olmak üzere iş yasalarında bir dizi değişiklik talep etti.

DIHK, Avrupalı ​​olmayanlar, özellikle de yakın zamanda Almanya'ya gelen Ukraynalılar için "emeğe dayalı göçü kolaylaştırma" çağrısında bulundu.

Eylül ayında vasıflı işçi açığının yaklaşık 240 bin olduğunu tahmin eden Alman hükümeti, yabancı işgücünü çekmek için vize politikalarında reform yapma planını ortaya koydu.

Kasım ayında Almanya hükümeti, Kanada'da yürürlükte olan modelden ilham alan puana dayalı bir sistem izlemeyi kabul etti.

Alman Basın Ajansı'nın (DPA) haberine göre, iş ararken en az iki yıllık yabancı mesleki yeterliliğe sahip kişiler için puan sistemine dayalı bir 'şans kartı' yakında tanıtılacak. Yasa taslağında "Seçim kriterleri arasında dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantı yer alıyor" denildi.

PUANLAMA SİSTEMİ

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

Yalnızca yeterli Almanca bilgisi veya yalnızca iki yıllık ilgili mesleki deneyim veya 35 yaşına kadar olanların her biri de 2 puan alacak. Planlara göre, bir kişinin en az altı aydır yasal olarak Almanya'da bulunması ve 40 yaşın üzerinde olması ise 1 puan olacak.

Türk ve Ukrayna vatandaşlarının yanısıra diğer AB üyesi olmayan ülkeler için de kolaylık sağlanacak. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşları için kota yılda 50 bine yükseltilecek.

Yenilikler sayesinde, AB üyesi olmayan ülkelerden on binlerce insan her yıl Alman işgücü piyasasına girmesi, Almanya'da yaşaması ve birçok sektördeki vasıflı işçi eksikliğini gidermesi planlanıyor.

* Haberin görseli Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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