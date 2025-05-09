Almanya: NATO için fazlasını yapmalıyız

Friedrich Merz, Almanya Başbakanı sıfatıyla Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuştu.

Merz ülkesinin NATO'ya verdiği desteğe dikkati çekerek, "Biz Almanya olarak şimdiye kadar buna güçlü bir katkıda bulunduk. Ancak Almanya daha fazlasını yapmalı. Daha fazlasını yapması gerektiğini biliyoruz." dedi.

Bu nedenle geçen yasama döneminde savunma finansmanını önemli ölçüde artırma kararı aldıklarını belirten Merz, "Artık Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde birinin üzerindeki savunma harcamalarını borç freninden saymak zorunda kalmayacağız. Bu da Berlin'de söylediğim gibi ne gerekiyorsa yapabileceğimiz anlamına geliyor. İttifak'ın savunma kapasitesini güvence altına almak için gerekli olan parayı harcayabiliriz." diye konuştu.

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Meselenin sadece daha fazla para olmadığını vurgulayan Merz, "Bu aynı zamanda çok açık bir şekilde ve öncelikli olarak verimliliğin artırılmasıyla da ilgilidir. Birincisi basitleştirme, ikincisi standardizasyon, üçüncüsü ise miktarlar. Bunu Avrupa'da başarmak zorundayız ve bu bir Avrupa meselesidir." ifadesini kullandı.

Merz ayrıca Rutte ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşının sadece toprak bütünlüğüne değil, 1990 sonrası Avrupa'nın tüm siyasi düzenine karşı cepheden bir saldırı olduğu konusunda tamamen hemfikir olduklarını kaydetti.