Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'nın Münih kentinde patlama | Dış Haberler

        Almanya'nın Münih kentinde patlama

        Almanya'nın Münih kentindeki en işlek yollardan birinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak polis, halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.10.2025 - 09:28 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'nın Münih kentinde patlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya'nın Münih kentindeki en işlek anayollardan birinde patlama meydana geldi. Lerchenauer Strasse anayolunda meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda polis ve itfaiye ekibi bölgeye geldi.

        Yolun geniş bir bölümünün kapatıldığını belirten polis sözcüsü operasyon başlatıldığını duyurdu. Polis, halk için herhangi bir tehlike olmadığını açıkladı.

        Alman Bild gazetesi, patlama ve silah seslerinin duyulduğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi