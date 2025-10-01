Almanya'nın Münih kentinde patlama Almanya'nın Münih kentindeki en işlek yollardan birinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak polis, halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi

