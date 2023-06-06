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Almanya: Ocak-Mayıs aylarında Türk vatandaşlarına geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildi

Schengen vizesiyle ilgili başlayan tartışmalar sonrası BBC Türkçe’ye bilgi veren Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi başvurusunun onaylandığını söyledi. Ancak bu dönemde yapılan toplam vize başvuru sayısı ve ret oranlarıyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya: Ocak-Mayıs aylarında Türk vatandaşlarına geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildi
BBC TÜRKÇE

Schengen vizesiyle ilgili başlayan tartışmalar sonrası BBC Türkçe’ye bilgi veren Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi başvurusunun onaylandığını söyledi. Ancak bu dönemde yapılan toplam vize başvuru sayısı ve ret oranlarıyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar, sanatçılar Onur Akın ve Volkan Konak’ın Almanya’ya yaptıkları vize başvurularının reddedildiğini duyurmasıyla başlamıştı.

BBC Türkçe’nin sorularına yazılı yanıt veren bir Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaştığı verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiği belirtildi.

2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.

Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranları arttı mı?

Almanya, birkaç yıldır yaşanan Schengen vizesiyle ilgili tartışmalarda sık sık gündeme geliyor.

Alman medyasında daha önce çıkan haberlerde Almanya temsilciliklerine Türkiye’den yapılan vize başvurularında ret oranlarının yüzde 20’lere ulaştığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesine dair paylaştığı yıllık istatistiklerde de Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının arttığı görülüyor.

Bu verilere göre, 2017’de Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 6,5’i reddedilirken, 2022’ye gelindiğinde bu oran yüzde 15,7’ye çıkıyor.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ise ret oranı 2022’de yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda.

Alman medyasında paylaşılan istatistiklerde bu oranın 2014 yılında yüzde 6 civarında olduğu belirtiliyor.

Volkan Konak ve Onur Akın’ın vize başvuruları reddedilmişti

Geçtiğimiz günlerde sanatçılar Volkan Konak ve Onur Akın, Almanya’ya yaptıkları vize başvurularının reddedildiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili yazılı sorular yönelttiğimiz Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, Konak ve Akın’ın vize başvurularına ret verilmesi konusunda bir yorumda bulunmadı.

Ancak verilen yanıtta “Özellikle kültürel alanda” olmak üzere Türkiye ve Almanya’nın yakın ilişkilerinin olduğunun vurgulandı, bu yıl verilen vizelerin arasında kültür alanında faaliyet gösteren birçok kişinin de bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs’ta TOBB 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" demişti.

Geçen hafta Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise problemi çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişti.

Nikolaus Meyer-Landrut, "Ancak öncelikle şu çok iyi bilinmeli: Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok. Bu yönde AB tarafından üretilen bir siyaset ya da alınmış karar da yok" demişti.

Meyer-Landrut, "vize kolaylaştırma süreci için tarafların acil bir araya gelmelerini" önermişti.

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