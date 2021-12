Merkel, 16 yıllık görevine canlı yayında veda edecek 0:00 / 0:00

Almanya Şansölyesi Angela Merkel 16 yıllık görevine veda ederken düzenlenecek törende Alman punk efsanesi Nina Hagen'in bir şarkısını seçti.

Sosyal Demokrat Olaf Scholz'un önümüzdeki hafta şansölye olarak yemin etmesi beklenirken, Almanya Şansölyesi Merkel için bu akşam savunma bakanlığında askeri bir veda töreni düzenlenecek.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle normalden daha sade olacak ve sadece 200 misafir katılacak. Tören, televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

MERKEL'İN SEÇTİĞİ ÜÇ ŞARKI

The Guardian'da yer alan habere göre Merkel; Großer Gott, wir loben Dich, Für mich soll’s rote Rosen regnen ve Du hast den Farbfilm vergessen şarkılarını seçti. Du hast den Farbfilm vergessen şarkısı 1970'li yıllarda Doğu Almanya'nın en büyük hitlerinden biriydi. Merkel'in, Doğu Almanya'daki çocukluğuna ithafen bu şarkıyı seçtiği konuşuluyor.

Selefleri gibi, Merkel'in bando tarafından icra edilecek üç şarkı talep etmesine izin verildi.

Geçmiş yıllarda Gerhard Schröder ve Helmut Kohl, Frank Sinatra'nın My Way ve Ludwig van Beethoven'ın Ode to Joy gibi parçalarını seçmişti. Bu seçimlerin ardından Merkel, punkçı Nina Hagen’in 'Du hast den Farbfilm vergessen' (Renkli filmi unuttun) parçasını seçti.

"BEN HER ZAMAN KAZANMAK İSTERİM"

Merkel’in seçtiği bir diğer şarkı ise, 18. Yüzyıldan kalma 'Großer Gott, wir loben Dich' isimli bir ilahi oldu. Merkel’in bu parçayı, Protestan bir papazın kızı olması ve partisi Hıristiyan Demokratların dini kimliğine atıfla seçtiği düşünülüyor.

Veda töreni için Merkel'in seçtiği son şarkı ise, 'Hildegard Knef'in Für mich soll's rote Rosen regnen' isimli gençlik yıllarının hırsını anlatan bir şarkı oldu.

Şarkıda, "Uyum sağlamam, yapmam gerekiyordu. Ah, uyum sağlayamam, başaramam, ben de her zaman kazanmak isterim." sözlerinin geçtiğinin altı çizildi.