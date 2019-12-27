Almanya'dan en çok silahı Macaristan aldı

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Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2019'un Ocak-Aralık (15 Aralık itibarıyla) döneminde yaklaşık 8 milyar Euro'ya ulaşarak rekor kırdı.

Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hükümetin bu yılın Ocak-Aralık döneminde 7 milyar 950 milyon Euro'luk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Verilen yanıtta, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyesi Macaristan olduğuna vurgu yapıldı. Berlin, Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon Euro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husiler ile savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon Euro ile Macaristan’dan sonra silah satışında ikinci sırada yer aldı. Mısır’ı ise 483 milyon Euro ile ABD izledi.

Satışların yüzde 44,2’si (yaklaşık 3,52 milyar Euro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi olmayan ve Almanya'nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere gitti. Bu oran 2018'de yüzde 52,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Berlin, 2018’de 5,3 milyar Euro, 2017’de 6 milyar 240 milyon Euro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015’te 7,86 milyar Euro ile rekor kırmıştı.