Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın son saldırıları göz önüne alındığında barışın yakın gelecekte mümkün olmadığını, bu nedenle Avrupalıların Ukrayna'ya askeri desteğini artırması gerektiğini söyledi.

Pistorius, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Ramstein formatlı 27. Ukrayna Temas Grubu toplantısının ardından İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

Pistorius, "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Büyük bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki ortaklardan gelen destek paketleri için, yapılan duyurular ve taahhütler için minnettarım. Bunun bu yıl savaş alanında kesinlikle bir etkisi olacak. Ukrayna Temas Grubu, canlı, istekli ve harekete geçmeye muktedir olduğunu kanıtladı." dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarına değinen Pistorius, "Bu saldırganlık eylemleri, Rusya'nın henüz barışla ilgilenmediğini gösteriyor. Ukrayna'nın güçlü bir orduya ihtiyacı var ve ancak o zaman müzakere süreci adil ve kalıcı bir barışa imkan verebilir." diye konuştu.